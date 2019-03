Incidenti stradali, Garassino: «Intensificate le multe»

L'assessore alla sicurezza ha risposto al consigliere comunale Alberto Pandolfo del Pd

Genova - Questo pomeriggio in consiglio comunale Alberto Pandolfo del Partito Democratico ha presentato un articolo 54 sul tema degli incidenti a Genova e ha chiesto informazioni dettagliate sulle azioni che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per garantire la sicurezza stradale.



Comportamenti - Immediata la replica dell’assessore alla sicurezza Stefano Garassino: «Stiamo lavorando sulla prevenzione organizzando incontri nelle scuole per insegnare il rispetto del codice della strada. Non esistono strade particolarmente pericolose, esistono comportamenti pericolosi. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare i controlli e le sanzioni, in modo che siano un deterrente alla guida pericolosa e aumenti la sicurezza stradale».