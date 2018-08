Indagini su Ponte Morandi, Cozzi: «Dalle carte risultano problemi già prima degli anni ´90»

Le indagini proseguono senza sosta, intanto il procuratore capo risponde a Salvini: «Non servono processi sensazionali per fare un buon lavoro»

Genova - Come da regola, la Procura ha acquisito documenti utili all'inchiesta sul crollo di Ponte Morandi, e già dalle prime analisi sono emersi alcuni particolari degni di nota. In questo contesto, lo stesso procuratore capo Cozzi ha anche confermato il fatto che il numero di reperti a loro disposizione per il completamento dell'indagine sia già ora alquanto significativo, mentre ci ha tenuto a ricordare al vicepremier Salvini - che nei giorni scorsi contestato la mancanza di indagati - che «si possono anche fare i processi sensazionali, ma non faremmo un buon lavoro. Abbiamo già commentato con dovizia di particolari i motivi per cui ancora non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati».



Le indagini della Procura -Stando alle parole del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, infatti, nelle carte fino ad ora analizzate si troverebbero «elementi che possono risalire anche a agli anni '80, dai quali è possibile evidenziare problemi al ponte anche di lunga data». Chiaramente non è detto che questi problemi siano fondamentali ai fini dell'ingagine, ma è chiaro che «vanno valutati anche quelli», anche perché pare che i problemi riscontrati fossero anche antecedenti agli anni '90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli.

Al momento la Procura dispone anche di carte precedenti, e sicuramente a breve «verrà acquisito anche il progetto di Ponte Morandi».