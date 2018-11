Genova - «Procederemo con un decreto apposito da collegare alla legge per chiarire la questione degli indennizzi per gli sfollati di ponte Morandi»: lo ha affermato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.



Sfollati - «Specificheremo in un testo le terminologie relative a affittuari, proprietari e usufruttuari per chiarire in che modo hanno diritto ai rimborsi. Nei giorni scorsi c'erano state numerose sollecitazioni sul tema dal comitato degli sfollati».