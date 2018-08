Insulta bambino disabile, Amt apre un´inchiesta su un proprio autista

A svelare l'accaduto la madre, con una lettera a "Il Secolo XIX"

Genova - Avrebbe insultato un disabile di undici anni mentre era alla guida del 35, all'altezza di via Napoli. Sottoposto, per questo motivo, a procedimento disciplinare un autista Amt che nel mese scorso, durante l'orario lavorativo, avrebbe imprecato contro un tassista (colpevole di sostare in seconda fila per far scendere il ragazzo in carrozzina).



A raccontare la vicenda - alle colonne de Il Secolo XIX - la madre del ragazzo: «L’autista ha atteso che il tassista andasse via per urlarmi dal finestrino: "Ma tu guarda se si deve mettere in seconda fila per far scendere l’handicappato! Ma v...". Oltre a fare una figura inqualificabile, un personaggio del genere getta notevole discredito su tutta la sua azienda. Insultare qualcuno perché disabile, e per di più un bambino, non è nemmeno qualificabile come comportamento di un essere umano».



L'azienda pubblica, venuta a conoscenza dell'accaduto ha deciso, di intervenire. Come si legge nella nota pubblicata: «L’azienda, ricevuta la lettera della signora, ha immediatamente attivato la procedure interne che disciplinano i comportamenti verso il pubblico».