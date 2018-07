Interinali Leonardo, Cgil: «A dicembre nuova trattativa»

Genova - «Si è conclusa positivamente la vertenza sindacale che in questi mesi ha coinvolto 11 interinali che operano in Leonardo. In questi anni Leonardo ha gestito l'appalto per la gestione informatizzata delle sanzioni della polizia municipale di Genova in tutte le sue fasi, invio-informazione agli utenti, ecc.. Il servizio è stato gestito da 11 interinali, alcuni di questi con oltre 10 anni di anzianità. Il Comune, in scadenza di contratto, ha deciso di internalizzare il lavoro assegnandolo a Genova Parcheggi. Attraverso la trattativa sindacale si è raggiunto il verbale di accordo siglato oggi in Comune presenti, Camera del Lavoro, Fiom, Filt, Nidil che prevede l'occupazione di tutti gli interinali così suddivisi: 6 in Genova Parcheggi, 3 in SPIM, 1 in Leonardo, 1 in Liguria Digitale»: così Guido Fassio, Camera del Lavoro di Genova.



Attività - «La Cgil esprime quindi soddisfazione per il buon risultato raggiunto valutando positivamente anche la decisione di riprendere in house una attività (la gestione delle multe) con una propria Partecipata (Genova Parcheggi). L'appuntamento con il Comune di Genova è ora fissato per il prossimo dicembre quando, a scadenza dell'accordo, l'Amministrazione dovrà dare continuità alle decisioni assunte oggi».