Genova - Venerdì di passione per chi si deve spostare in treno sulla tratta La Spezia - Genova: dalle 6.15 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia è rallentata per l’investimento di una persona fra La Spezia Centrale e Corniglia.



I convogli stanno accumulando ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Sul posto è presente l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito.