Iren sospende le bollette per gli sfollati

La società sospende la fatturazione di gas, acqua e luce per gli stabili evacuati

Genova - «In considerazione dei pesanti disagi cui sono sottoposte le famiglie sfollate a seguito del crollo di Ponte Morandi, comunica di aver sospeso la fatturazione alle utenze gas, energia elettrica e acqua situate negli stabili evacuati. Parimenti, per le stesse utenze, sono state bloccate le azioni di sollecito per le bollette già emesse»: lo ha spiegato Iren in una nota.



«Tutte le società del gruppo si sono inoltre messe a disposizione dell’Amministrazione al fine di velocizzare il più possibile, ciascuna per le sue competenze, le attivazioni delle utenze nelle abitazioni che saranno di volta in volta individuate per l’assegnazione alle famiglie che ne avranno necessità. Gli sportelli di Iren e il n. verde 800 969696 sono in ogni caso a disposizione dei clienti per fornire tutta l’assistenza necessaria».