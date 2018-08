L´8 settembre `Riprendiamoci Genova`: «È ora che la nostra comunità riprenda in mano il suo destino»

L'evento è organizzato da "Riprendiamoci Genova" e "Che l'Inse"

Genova - Un'idea nata sui social, ma con esiti più che mai concreti. Perché - come scrivono gli organizzatori sulla pagina facebook dell'evento - «per troppo tempo abbiamo lasciato che la nostra realtà invecchiasse, senza fare nulla, incapaci di pensare al futuro come qualcosa che ci riguarda tutti». Un vero e proprio mea culpa per ricordare a tutti che «presi dalla vita di tutti i giorni, dai nostri fatti privati, ci siamo dimenticati di essere una città, una comunità, un popolo, che può e deve far sentire la sua voce. E pretendere di essere ascoltato».



La manifestazione - Il corteo partirà alle 11 di sabato 8 settembre da piazza della Vittoria e durerà fino alle 13. Un modo per ricordare la tragedia di ponte Morandi in maniera "costruttiva", utile soprattutto per pensare alla ripartenza, per "Riprenderci Genova". Un solo hashtag, ritradotto in più lingue: #iocisono (o, meglio, #migheson).

Gli organizzatori sono "Riprendiamoci Genova" - un ente composto da cittadini impegnati nella promozione di luoghi abbandonati o in disuso - e "Che l'Inse" - un'associazione nata per promuovere la cultura e la lingua genovese -, entrambe realtà già note alla comunità.



Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina facebook dell'evento.