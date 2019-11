L´allerta meteo cesserà alle 15, ma quanto è piovuto a Genova

Genova - Arpal conferma la chiusura dell'allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali alle 15 di oggi. Sulla Liguria sono in atto parziali schiarite sul centro e sul Ponente, in un contesto che, comunque, è ancora spiccatamente instabile, mentre nubi e qualche debole precipitazione sono presenti sul Levante della regione. Sulla Liguria sono in atto parziali schiarite sul centro e sul Ponente, in un contesto che, comunque, è ancora spiccatamente instabile, mentre nubi e qualche debole precipitazione sono presenti sul Levante della regione.



Nelle ultime 12 ore le precipitazioni si sono concentrate sul centro e sul Levante della regione, in particolare nell’entroterra orientale della provincia di Genova. Sempre nelle ultime 12 ore queste le cumulate massime tutte in provincia di Genova: Barbagelata 89.2, Cabanne 82, Cichero 66.2, Croce Orero 62.6, Diga di Giacopiane 62.4. A cavallo tra la serata di ieri, giovedì 7 e la notte di venerdì 8 precipitazioni tra moderate e forti hanno interessato la zona di Genova, “spazzandola” da Ponente verso Levante con cumulata oraria massima di 45.8 millimetri a Santuario Monte Gazzo.



Ecco i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emanato questa mattina:

OGGI, VENERDI’ 8 NOVEMBRE: Il transito di un sistema frontale è associato a rovesci o temporali localmente forti specie su BCE fino al primo pomeriggio. In seguito permane una spiccata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi, possibili su tutte le zone ma più probabili dalla serata su BCE. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti meridionali localmente forti, mare in aumento fino a localmente agitato su C in serata.



DOMANI, SABATO 9 NOVEMBRE: Il transito di un asse di saccatura con aria piuttosto fredda in quota favorisce ancora condizioni di spiccata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino al pomeriggio anche associati a grandine, più probabili su Centro-Levante. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, fulmini, piccoli smottamenti. Venti localmente forti dai quadranti settentrionali su ABD, da Sud-Est su C in mattinata. Mare molto mosso in graduale scaduta.



DOPODOMANI, DOMENICA 10 NOVEMBRE: Possibili deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata in particolare su D e interno di A. Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su ABD, localmente forti altrove.



Nelle immagini la scansione oraria dell’allerta e la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime 12 ore.