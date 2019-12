L´appello degli edili di Cgil e Uil: `Riaprire il cantiere del Nodo ferroviario`

Genova - Le organizzazioni sindacali Feneal Uil e FIllea Cgil di Genova lanciano un accorato appello al Ministro De Micheli: formalizzare al più presto la nomina del commissario che avrà il potere di far ripartire i lavori del Nodo Ferroviario Genovese.



"Si tratta di un'opera di straordinaria importanza per l'agognato traffico genovese, il potenziamento dei traffici in uscita dal Porto, sia passeggeri che merci , e anello di congiunzione con il Terzo Valico - aggiungono Mirko Trapasso e Federico Pezzoli - Mai come in questi giorni le attuali infrastrutture, stradali e ferroviarie, hanno mostrato tutta la loro naturale debolezza , dovute in alcuni casi alla vetustà delle stesse , ed in altri alle gravi vicende di cronaca che emergono dalle indagini scaturite dal crollo del Ponte Morandi".



"Non si può più procrastinare ciò che da anni ribadiamo : avviare subito i cantieri delle grandi opere e dare il via a una profonda messa in sicurezza delle infrastrutture presenti - proseguono - Iniziando da quelle già pronte a partire, come il Nodo Ferroviario, un cantiere che doveva essere concluso nel 2016 e che ha già accumulato diversi anni di ritardo. Nominare quindi subito il commissario e riaprire il cantiere , la cui ripartenza consentirebbe la ricollocazione delle quasi 100 maestranze da un anno in cassa integrazione e vitali opportunità occupazionali per i tanti lavoratori edili genovesi che hanno perso il proprio posto di lavoro in questi lunghi anni di crisi economica".