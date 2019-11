L´economia circolare dalla lotta alla plastica alla difesa dei prodotti locali

Genova - Anche quest'anno le associazioni liguri dei consumatori saranno presenti al Salone Orientamenti, dal 12 al 14 novembre, al Porto Antico di Genova come lo sono stati al Festival della Scienza appena concluso.



I volontari delle associazioni saranno ad Orientamenti insieme all'Unicef con un infopoint dedicato all'importanza della raccolta della plastica e alle buone pratiche per limitarne l'utilizzo.



Presso l'infopoint, situato in zona Bigo e aperto per tutta la durata di Orientamenti, sarà posizionata PAANDAA, in grado di ricevere bottiglie e flaconi di plastica: conferendo gli oggetti in plastica il cittadino otterrà eco-punti con valenza di buono sconto spendibili negli esercizi convenzionati, nel pieno spirito dell’economia circolare (si vedano i dettagli nel volantino allegato).



Nel corso della tre giorni al Porto Antico, i consumatori insieme all'Istituto Agrario Marsano realizzeranno alcuni laboratori di degustazione di prodotti locali come olio e pesto.



Entrambe le iniziative sono promosse nell'ambito del progetto "Dal solco al sole: economia circolare per un consumo eco sostenibile": l'obiettivo è quello di sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto per l'ambiente e sui temi della sicurezza alimentare e della tutela del Made in Italy e delle eccellenze enogastronomiche del territorio