L´esperienza `Click Easy` presentata al Silver Economy Forum

Genova - L’assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti Arianna Viscogliosi ha partecipato questa mattina al Silver Economy Forum, in corso al Palazzo della Borsa, dedicato al mondo dei “senior”.



L’assessore Viscogliosi, nella sessione dedicata ai processi innovativi per l’invecchiamento, ha presentato l’esperienza di “Click Easy”, i percorsi di formazione informatica sul tema dell’uso del digitale rivolti agli over 65.



Gestiti da giovani tutor, i corsi dello scorso febbraio hanno riscosso un grande interesse, andando esauriti già nei primi giorni di apertura delle prenotazioni. 134 i partecipanti, dai 65 ai 94 anni, che hanno potuto assistere a 8 seminari e 6 laboratori pratici dimostrando grande interesse per le tematiche affrontate, tanto da convincere l’assessorato a studiare nuove modalità per continuare il progetto e diffonderlo maggiormente sul territorio, grazie anche all’interesse dichiarato dalla Compagnia di San Paolo, e a patrocinare e collaborare alla promozione di un’iniziativa simile (tuttora in corso e proposta da Open Genova) incentrata sull’approfondimento delle principali “App utili in città”, da Telegram a Toorna.