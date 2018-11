L´Istituto il Baluardo compie 25 anni: tanti gli appuntamenti gratuiti

Genova - Visite gratuite per affrontare la prevenzione dell'osteoporosi con il reumatologo, controlli dei nei con il dermatologo, incontri serali per scoprire come migliorare il proprio benessere intestinale o i segreti dell'uso della cannabis terapeutica e, ancora, appuntamenti scientifici di aggiornamento per i medici: dal 14 novembre e per tutto il 2019, lo storico Istituto il Baluardo di Genova apre le sue porte e mette a disposizione di cittadinanza e professionisti le sue competenze.



25 ANNI #NELCUOREDIGENOVA - Un modo per festeggiare 25 anni già compiuti di presenza sul territorio cittadino e per far conoscere le sue eccellenze, gratuitamente, ai genovesi e non solo. Il programma prevede appuntamenti diurni e serali a cui iscriversi, con diversi approcci: dalle visite alle conferenze, tutti #nelcuorediGenova. Ovvero, il luogo dove Il Baluardo storicamente risiede (con i suoi 9 centri in città, cui si aggiungono altre 9 sedi tra Savona e Imperia) e dove offre visite specialistiche, diagnostica strumentale e d'immagine, servizi di medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione, esami di laboratorio su 4mila parametri analitici. L'Istituto, privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e, per alcune prestazioni, con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Baluardo è #nelcuorediGenova e ora anche nel cuore di un circuito internazionale, da quando è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell'offerta di servizi di diagnostica medica.



"MEGU MEGUN, U MEGU CHINNA DA U CAREGUN" - Il popolare detto genovese cantato da Fabrizio De André nella canzone "Megu Megun", ovvero il "medico medicone" che "scende dalla cattedra", richiama un concetto fondamentale: l'importanza del rapporto di fiducia tra medico e paziente. Per questo, Il Baluardo ha deciso di chiamare così una parte degli incontri previsti dal programma dei prossimi mesi: si tratta di open day con visite gratuite (a novembre osteoporosi e prevenzione onco-dermatologica) e delle "Soiréè" con focaccia e tisane, in cui i medici incontrano i pazienti.