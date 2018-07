L´odissea dei genovesi bloccati a Londra

Voli Ryanair a terra, studenti del D'Oria fermi a Stansted, allertata la Farnesina

Genova - Il sito internet dell'azienda preso d'assalto, passeggeri sul piede di guerra in aeroporto, addirittura il ministero degli esteri italiano allertato come in caso di crisi diplomatica: sono ore difficili per Ryanair e per le migliaia di persone che hanno scelto la compagnia irlandese per le proprie vacanze estive.



Genovesi bloccati - Tra i tanti rimasti bloccati all'aeroporto londinese di Stansted, la base operativa di Ryanair nel sud dell'Inghilterra, anche venticinque studenti del liceo classico D'Oria di Genova, in vacanza studio con due dei loro insegnanti. Una parte è stata imbarcata, dopo una notte trascorsa all'addiaccio, su un volo diretto all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, sette hanno passato anche questa notte sulle poltroncine dello scalo inglese. Con loro anche un gruppo di ragazzi milanesi, bloccati a Londra da giorni.



I perché del caos - I problemi ai voli Ryanair sono stati duplici, uno sciopero che ha bloccato gli aeromobili e poi un pauroso nubifragio che ha aggiunto disagi, ritardi e cancellazioni. Sulla propria pagina Facebook la compagnia ha scritto due giorni fa: "A causa di un forte temporale a Stansted nella notte del 27 luglio Ryanair è stata costretta a cancellare un buon numero di voli. Le conseguenze del temporale si sono sviluppate anche nel giorno successivo, 28 luglio, con ulteriori ritardi e cancellazioni. I clienti coinvolti hanno ricevuto informazioni via mail e sms circa le opzioni di rimborso o trasferimento su altri voli disponibili. Ryanair si scusa per i disagi che sono completamente al di fuori del proprio controllo". Ma nonostante l'avviso e le scuse i disagi permangono e sulla stessa pagina Facebook, tra i commenti dei passeggeri arrabbiati, è comparso l'hashtag #maipiuconRyanair.