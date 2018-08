L´Orient Express a Genova: ecco la sua storia grazie a un collezionista privato

Genova - L'Orient Express è stato uno spettacolo per i genovesi che l'hanno potuto vedere attraverso Genovapost. la redazione ci tiene a ringraziare Alessandro Bellenda, collezionista privato che ci ha dato la soffiata per andarlo a visitare.



Bellenda è esperto della storia dell'Orient Express e dei collegamenti ferroviari di lusso in Europa. Appassionato da sempre alla storia affascinante e cosmopolita della prima multinazionale del lusso, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ha composto la più grande collezione al mondo di manifesti, memorabilia storica e soprattutto di lussuosi arredi Art Déco originali provenienti dall'Orient-Express, dal Train Bleu, dal Cote d'Azur Pullman Express. Nel 1987 lavorò a bordo del famoso treno con il quale ha mantenuto i contatti e grazie a lui il passaggio in Liguria de treno più famoso del mondo non è passato nell'anonimato.



E' un fatto eccezionale il fatto che il treno effettui un tragitto inusuale per effettuare il percorso Venezia-Parigi, passando dalla Riviera e dalla Costa Azzurra.



Peraltro la nostra regione tra la fine dell'Ottocento e fino agli anni Trenta era un crocevia di moltissimi treni di lusso per il turismo d'elite dell'epoca, come il San Pietroburgo-Cannes (fino al 1914), il Vienna-Cannes, Berlino-Ventimiglia, Roma-Nizza, ecc. Le collezioni di Bellenda vengono richieste dai musei internazionali.