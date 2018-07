La bandiera di Genova sventolerà al campo nazionale scout a Vialfrè

Genova - La bandiera di Genova sventolerà dal primo al tredici agosto, a Vialfrè, in provincia di Torino, per il Campo Nazionale 2018 del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, l'Associazione Scout Laica, provenienti da altre città italiane e da Egitto, Francia e Israele. È stata l'assessore al Turismo Paola Bordilli a consegnare il vessillo di San Giorgio a una delegazione genovese di scout che parteciperà – insieme ad oltre quattromila scout – all'appuntamento.



Campeggio - Il tema del campo sarà l'avventura, da vivere attraverso l'utilizzo di strumenti e tecniche tipiche del metodo scout: aria aperta, servizio, espressione, fuochismo, nautica, orientamento, pionierismo e passeggiate nella natura e altro ancora. Da Genova partiranno più di cento ragazzi e ragazze, provenienti dai diversi quartieri cittadini, accompagnati da oltre trenta adulti volontari che lavoreranno per rendere possibile questa esperienza, dopo un anno di intensi preparativi.



Unità - «Un'esperienza formativa bellissima – ha detto l'assessore Paola Bordilli – che offre l'opportunità ai ragazzi genovesi di vivere fianco a fianco con centinaia di altri ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia e anche da altri paesi. Il senso della bandiera di Genova, così come delle altre bandiere, è rimanere legati alle proprie origini non rinunciando ad aprirsi alla condivisione di esperienze, forti della propria identità». Gli scout genovesi saranno inseriti in uno dei tredici sottocampi allestiti e che ospiteranno ognuno circa trecento esploratori dai 13 ai 17 anni. Ogni sottocampo isserá le bandiere di tutti i Comuni rappresentati per sottolineare la ricchezza e la molteplicità delle esperienze e delle città presenti. Il CNGEI, la più antica associazione scout d'Italia, è da oltre cento anni impegnata, con si suoi valori, a costruire un mondo migliore attraverso l'educazione dei futuri adulti cittadini con un'attenzione particolare all'ambiente, al sociale e alla reciproca collaborazione.