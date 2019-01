La Befana arriva al Gaslini con la 500

Genova - Si rinnova la tradizionale visita presso l'Ospedale pediatrico di Genova per portare doni ai piccoli ricoverati. Come da consuetudine, il 6 di gennaio un convoglio di cinquecentisti del Fiat 500 Club Italia provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte, si recherà all'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova per portare doni e sorrisi ai piccoli pazienti.



«Le visite al Gaslini ebbero inizio 21 anni fa" ricorda il fondatore del Fiat 500 Club Italia, Domenico Romano - Da allora non abbiamo mai mancato un appuntamento e nel corso di questi 21 anni i rapporti con il Gaslini sono cresciuti, con grande soddisfazione per tutta la nostra associazione. Grazie alla sensibilità e all'impegno del Dott. Pierluigi Bruschettini, presidente de "La Band Degli Orsi", collaboriamo e siamo presenti in numerose occasioni, non solo nel periodo festivo. Usare le nostre 500 per fare del bene è ormai una parte fondamentale della nostra missione: sono moltissimi, infatti, i coordinamenti italiani del nostro Club che si impegnano in campo solidale e perpetuano anche in altre strutture italiane la meritoria tradizione di portare gioia a buonumore ai bambini che stanno passando un momento difficile».



Saranno circa 80 le auto che porteranno le Befane cariche di doni presso il Gaslini in un rumoroso e allegro codone che percorrerà le strade di Genova per portare gioia e ricordare l'importanza di tendere una mano.



L'appuntamento è alle 8.45 dal Piazzale Kennedy di Genova. Le 500 poi partiranno per la struttura ospedaliera dove saranno accolte da "La Band degli Orsi"