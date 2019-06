La biglietteria di Ovada chiude, pendolari in protesta: mercoledì il sit in

Genova - La biglietteria della stazione di Ovada chiude e scatta la mobilitazione da parte dei pendolari con un presidio di protesta indetto per mercoledì 19 giugno alle 18. Si tratta di un nuovo atto di protesta che segue quello della raccolta firme che ha superato quota 2200.



Motivazione - «La biglietteria, l’ultima rimasta sulla Acqui-Genova, da Visone a Sampierdarena non funzionerà più – ha spiegato il comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba in un volantino – Sarà sostituita da due distributori self service, internet, rivendite Sisal e Lottomatica e tabaccherie, a fronte del recente esborso di 4 milioni per la ristrutturazione della stazione. Chiamiamo a raccolta la cittadinanza, i viaggiatori e i pendolari che perderanno un servizio essenziale».