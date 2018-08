La commissione ispettiva ministeriale trema: saltano Brencich e Ferrazza

Genova - L'instabilità colpisce anche l'equilibrio interno della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'organo chiamato a indagare sulle cause del crollo del Ponte Morandi perde sia l'ingegner Antonio Brencich che l'architetto Roberto Ferrazza.



L'annuncio del Ministero - In una nota diffusa ieri sera dal Mit si legge infatti che «il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero lo ringrazia per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale». Inoltre «il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, allo stesso tempo ha dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda. Contestualmente, sarà a breve aggiunto all'organico della commissione ispettiva del Mit Alfredo Principio Mortellaro. Dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Mortellaro rappresenta una figura professionale di altissimo livello e con una esperienza trentennale alle spalle. Peraltro, nell'ambito dei molteplici compiti istituzionali, ha anche lavorato al collaudo di opere come il Terzo Valico».



Il documento incriminato - Negli ultimi giorni l'attenzione di tutti si era concentrata sia su Brencich che su Ferrazza per aver a suo tempo sottoscritto un documento in cui veniva inequivocabilmente evidenziato - in previsione della messa in atto di lavori di rifacimento - la criticità della struttura di Ponte Morandi. Il documento in questione è stato analizzato nei giorni scorsi dalla Procura, che ha provveduto anche a interrogare sia Brencich che Ferrazza: al suo interno si parlava esplicitamente di quelli che sono i problemi legati agli stralli e al calcestruzzo, senza che però fosse indicata alcuna necessità di chiudere il viadotto.