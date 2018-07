La consulta della ristorazione? Per il Coordinamento genitori una facciata: «La Fassio deve dimettersi»

Genova - «Abbiamo assistito allo stesso iter seguito dall'assessore Fassio per i capitolati speciali d'appalto della ristorazione delle scuole pubbliche. Oggi, infatti, in sede di Consiglio Comunale è stata presentata una delibera per la costituzione della consulta della ristorazione - un organo precedentemente proposto dal Coordinamento genitori delle scuole di Genova e accolto dal sindaco Bucci in fase pre-elettorale - e invece oggi ci troviamo con un organo esclusivamente di facciata, dove la rappresentanza genitoriale è ridotta solamente a 6 unità, di cui 3 scelte dai municipi e con carica trimestrale, così come quella dei dirigenti scolastici». Queste le parole Guglielmo Jansen e Marina Mazzotti, portavoce del Coordinamento genitori delle scuole di Genova, profondamente amareggiati da quello che è loro sembrato più un provvedimento "di facciata" che non un vero e proprio tentativo di risolvere problemi da troppo tempo radicati all'interno delle scuole cittadine.



La delibera comunale - «Già nella scorsa audizione l'assessore lo aveva detto in modo molto preciso» prosegue Jansen: «la consulta è un organo prettamente consultivo, ma alla fine le decisioni le prende la giunta. Se questa è l'idea di democrazia e di partecipazione dei cittadini che ha l'assessore, noi ne prendiamo atto. Il Coordinamento ha scelto pertanto di non far parte della consulta - anche perché con soli 3 mesi di incarico sarebbe impossibile lavorare -, senza contare che comunque ci sarebbero anche le rappresentanze delle aziende della ristorazione coinvolte, i sindacati, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i consiglieri comunali, tutti soggetti che noi avevamo chiesto di escludere. L'intento era creare una consulta di cittadini per parlare dei problemi dei nostri figli, ma questo non è avvenuto: agli assessori non considerano abbastanza seria la partecipazione dei genitori, e non è possibile creare una consulta di questo tipo con un numero minimo di loro rappresentanti. Con tutti i problemi che sono sorti negli ultimi mesi e con l'inadeguata risposta dell'assessore Fassio, forse viene da pensare che sia lei a doversi informare su quale sia la vera realtà della ristorazione genovese e tutte le problematiche che ne conseguono. Noi come Coordinamento non escludiamo di chiedere - come atto politico forte - le dimissioni dell'assessore Fassio, anche perché riteniamo che l'approvazione della delibera di oggi sia un atto di chiusura totale verso i genitori che vogliono solo lavorare per il miglioramento della ristorazione pubblica. Se l'assessore continua su questa linea, non ci sono evidentemente più possibilità di confronto».



Una posizione chiara quella del Coordinamento genitori, che già a settembre hanno intenzione sia di chiedere le dimissioni dell'assessore che di denunciare tutti quelli che a detta loro sono i "trucchetti" inseriti nel capitolato speciale di appalto.



Qui di seguito trovate l'intervista completa.