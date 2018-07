La Cooperativa Radio Taxi con i bimbi degli orfanotrofi di Mostar e Sarajevo

Genova - La Cooperativa Radio Taxi 5966 partecipa al progetto dell'associazione "Fabio Vita nel mondo onlus", patrocinata dal ministero delle Politiche sociali per l'infanzia. Lunedì 23 luglio, dalle 9 alle 12, i tassisti genovesi accompagneranno, sulle auto bianche, i 43 bambini degli orfanotrofi di Mostar e Sarajevo, ospiti a Genova, per un campo estivo di 15 giorni, sul monte Fasce. La Cooperativa offrirà una colazione a base di focaccia genovese e a seguire i tassisti porteranno i piccoli ospiti in visita ai corpi speciali della Polizia di Stato in Questura.



Progetto - «Abbiamo aderito con entusiasmo – spiega Luca Gianni del consiglio di amministrazione del 5666 – all'iniziativa dando, nel nostro piccolo, un contributo concreto a un progetto rivolto a bambini in situazioni di estrema povertà e difficoltà. Un modo per fare sentire anche il grande cuore dei genovesi, da sempre molto sensibili alle iniziative di solidarietà verso i più deboli».