La `luce verde` arriva in anticipo: i primi evacuati rientrano in casa già dalle 21.30

Genova - I buoni propositi c'erano già alle 14, e alle 21 sono stati confermati: tutto è andato come previsto e gli evacuati sono riusciti a rientrare in casa già questa sera, addirittura con quale ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia.



Non appena Bucci ha annunciato la "luce verde", gli operatori di Amiu si sono subito messi all'opera, effettuando in 30-45 minuti un lavaggio completo del territorio: alla fine di tutto, finalmente, è avvenuto il tanto chiacchierato rientro, che - come previsto, se non con addirittura con un lieve anticipo - è avvenuto già a partire dalle 21.30, quando i primi 3 scooter sono entrati in via Porro.

Grande orgoglio da parte del Sindaco-Commissario Marco Bucci e di tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo venerdì 28 giugno 2019 quello che verrà ricordato per sempre come "il giorno dell'esplosione perfetta": «Questa è una vittoria di tutti, si vince tutti insieme: come su una nave».



Intorno alle 21.50, inoltre, anche via 30 Giugno è stata finalmente riaperta al traffico.