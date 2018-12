La proposta del Municipio Est per `salvare` il Mercato del Carmine

Convertire gli spazi in una "vetrina di eccellenze locali", non solo alimentari

Genova - Un'esposizione di eccellenze liguri per mantenere vivo, in una veste differente, il Mercato del Carmine. La proposta arriva dal Municipio Est, dopo che la società che gestiva lo spazio ha lasciato il timone per i costi eccessivi. L'idea della "vetrina di eccellenze locali" consentirebbe di mantenere vivo uno spazio vitale e di presidio per il quartiere e potrebbe rientrare in un progetto di valorizzazione turistica legato direttamente al Porto Antico.



Il presidente del Municipio Est, Andrea Carratù, ha precisato:«Cercheremo risorse per avviare il progetto insieme a Comune e Regione. Siamo aperti ad altre proposte, ma al momento l'esposizione di prodotti locali, non solo alimentari, è la migliore a nostro avviso». Nei prossimi giorni la proposta sarà portata all'assessore allo sviluppo economico Benveduti.