Insieme ad adulti e ragazzi anche i più piccoli

Genova - In mezzo ai cori, agli adulti e ai ragazzi più giovani, anche un gruppo di bambini è sceso in piazza a manifestare per i diritti degli abitanti delle aree limitrofe alla zona rossa, quelle che - loro malgrado - si "troveranno" in casa il cantiere di demolizione del Morandi e quello di ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.



Futuro - «Le paure sono tante, prima fra tutto l'amianto contenuto nelle strutture da abbattere: «Temiamo molto, soprattutto per il futuro dei nostri piccoli - spiegano i manifestanti - Vogliamo che il loro futuro sia sicuro, e così anche il nostro. Per ora chiediamo principalmente questo, poi per gli incentivi si vedrà. Il commissario ci ha dato un'apertura importante, ma serve anche il supporto dello Stato».