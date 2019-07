Ladisa, Filcams Cgil: «Sospese le multe alle lavoratrici»

Genova - «Si è svolta questa pomeriggio in Comune la commissione consiliare richiesta dalla Filcams Cgil in merito alla vicenda delle multe Ladisa. L'azienda, che per il Comune di Genova si occupa di ristorazione scolastica, ha scaricato su due dipendenti le multe ricevute dall'Amministrazione per alcune inadempienze»: così in una nota la Filcams Cgil Genova.



Multe - «Alla riunione tutti i capo gruppo si sono espressi a favore delle lavoratrici e dell'azione del sindacato che da subito ha chiesto all'azienda di tornare sulle proprie decisioni.

Oggi, quindi, a seguito dell'incontro, l'Amministrazione comunale ha chiesto all'Azienda di sospendere le sanzioni ecomiche alle lavoratrici e nel contempo ha avviato proprie verifiche per capire se vi sono state inadempienze nei confronti dei dipendenti Ladisa. Siamo soddisfatti soddisfatti del risultato ed attende la convocazione per la prossima settimana di un nuovo incontro con il quale si spera di poter concludere la vicenda».