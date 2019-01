Lagaccio, ancora dubbi sul ponte Don Acciai. Fanghella: «Un iter complesso, ma ci stiamo lavorando»

Genova - Dopo le ultime notizie apparse sulla stampa cittadina in merito alle modifiche al progetto di restyling del ponte Don Acciai, la domanda che sorge è una sola: quanto tempo ci vorrà?



La richiesta - «Lo scorso 15 maggio» spiega il consigliere comunale Carmelo Cassibba «era stato annunciato che i soldi per la manutenzione del ponte – 1 milione e 200 mila euro – erano già pronti e si era quasi pronti a partire con i lavori. Ad agosto, però – dopo il crollo di Ponte Morandi –, i cittadini preoccupati hanno chiesto intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno riscontrato un distaccamento dei giunti. In seguito si sono susseguiti vari passaggi, dalla chiusura parziale del ponte al divieto di sosta al transito consentito ai soli mezzi Amt, finché il 3 settembre del 2018 la struttura è stata definitivamente chiusa e in alternativa è stata aperta la strada retrostante via Bartolomeo Bianco (che, per inciso, in queste settimane ha iniziato a dare primi segni di sfarinamento dell’asfalto a causa del passaggio continuo di mezzi, soprattutto autobus). A questo punto è possibile sapere quale sia lo stato dell’arte? E, soprattutto, le tempistiche con cui dovrebbero essere svolti i lavori».



La risposta - «La realtà è un po’ meno complessa di quanto apparso sui giornali nei giorni scorsi» spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella. «Già la giunta precedente aveva previsto un sistema di monitoraggio mensile del Don Acciai tramite sensori. Il ponte aveva e ha tutt’ora una situazione di distacco dei giunti, ma i monitoraggi non avevano riscontrato alcuna necessità di immediato intervento. Dopo il crollo del Morandi, però, chiaramente l’attenzione è aumentata da parte di tutti, quindi la chiusura della struttura e l’apertura di una strada alternativa – che a quanto pare è vissuta come una soluzione talmente buona che alcuni cittadini sono addirittura arrivati a scrivermi di abbatterlo per farci poi sotto parcheggi, cosa comunque impossibile in quanto i fondi per Genova andrebbero persi – sono avvenute in pochissimo tempo». «L’iter a questo punto risulta abbastanza complesso, dal momento che il progetto preliminare studiato da un primo ingegnere è in seguito risultato non idoneo all’analisi di un secondo tecnico, convinto che non avesse le caratteristiche necessarie per garantire sicurezza ponte». «A questo punto, dunque» conclude l’assessore, «si è optato per la realizzazione di un secondo progetto. In questo modo, però, il tempo è andato avanti, quindi c’è stata necessità di allungare le tempistiche. Allo stato attuale, il progetto definitivo è stato consegnato alla commissione 24 dicembre: al momento è in atto una verifica da parte di un agente esterno (obbligatoria in quanto le cifre superano il milione di euro), da cui verranno ricavati entro fine gennaio i dati per il progetto esecutivo. Una volta elaborati – ipoteticamente entro la fine di marzo – li acquisiremo: speriamo di poter iniziare i lavori entro giugno».