Lagaccio, gli autisti Amt rifiutano di percorrere il ponte: «Se non è sicuro per le merci non lo è neppure per le persone»

Genova - A seguito delle verifiche effettuate sul ponte Don Acciai, al Lagaccio, e del conseguente riscontro di un abbassamento nella parte centrale della carreggiata ieri il Comune ha disposto il divieto di sosta, il senso unico alternato e il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Dal provvedimento- finalizzato ad alleggerirne il carico -, però, sono stati esclusi i veicoli Amt, cosa che ha creato immediate rappresaglie da parte degli autisti.



La "protesta" Amt - Già questa mattina gli autisti dei mezzi Amt hanno deciso di non percorrere il ponte, dal momento che ritengono che - come ha spiegato Edgardo Fano, segretario provinciale della Faisa Cisal - «se non passano i mezzi pesanti che trasportano merci, perché non è sicuro, non devono passare neppure i mezzi che trasportano persone».

La situazione, a questo punto, viene gestita con due bus navetta: uno viaggia fino al ponte che i cittadini percorrono a piedi fino alla fermata al di là della struttura. Da qui salgono su un secondo mezzo, diretto a destinazione normalmente prevista.