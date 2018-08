Lagaccio, nuova chiusura straordinaria per il ponte Don Acciai

Genova - Il ponte Don Accia del ragazzo verrà anticipatamente chiuso al traffico nelle prossime ore. In precedenzasi era deciso di far transitare i veicoli con senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h (seconda alcuna limitazione di peso), in previsione dei lavori per la costruzione della rampa parallela a dicembre, ma secondo il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù non sarebbe stato neppure il caso di riaprirlo.



Il caso - Le vecchie relazioni tecniche non avevano evidenziato alcun tipo di pericolosità, ma a seguito di alcune segnalazioni e del conseguente intervento dei Vigili del Fuoco era stato riscontrato un peggioramento della situazione, cosa che aveva indotto chi di dovere a disporre lo sgombero delle auto parcheggiate, il divieto di transito ai mezzi pesanti - eccezion fatta per gli autobus Amt - e il senso unico alternato.

Come è noto, inizialmente gli autisti dei bus si erano rifiutati di passare sul ponte, costringendo i passeggeri ad attraversarlo a piedi. Questo almeno fino alla riapertura al traffico del tratto - che, secondo Carratù, è «una decisione incomprensibile che va analizzata a fondo».