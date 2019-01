Lagaccio, si allungano i tempi per il ponte Don Acciai: ancora nulla sui bandi di gara

Genova - Il ponte Don Acciai (Lagaccio) è chiuso al traffico da ormai quattro mesi, ma ancora non si conoscono i tempi per l'effettiva realizzazione dei lavori di restyling della struttura.



I tempi - Il ponte del Lagaccio - importante collegamento tra via Napoli e via Bari - è stato chiuso al traffico veicolare lo scorso 3 settembre per ragioni di sicurezza. L'amministrazione comunale, però, ha fatto sapere in questi giorni che il bando di gara per appaltare i lavori - attesto nella prima settimana di gennaio - stando ai tempi comunicati dall'amministrazione comunale - sarà effetuata solamente trafebbraio e marzo. Questa ulteriore attesa è dovuta a una modifica dell'ipotesi iniziale di intervento, dovuta alle condizioni di degrado delle fondamenta: dopo alcune perizie, infatti, i tecnici avrebbero preferito optare per una realizzazione da zero delle basi portanti del nuovo ponte, il cui progetto prevede comunque la realizzazione di due corsie (una per senso di marcia) e dei rispettivi marciapiedi laterali.