Lagaccio, spacciano e girano con banconote false: due donne nei guai

Genova - Due donne - rispettivamente di 34 e 47 anni - sono state fermate dai Carabinieri a Lagaccio per un controllo antidroga. Risultate in possesso di 0,25 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina, un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento di droga, le due donne non si sono fatte mancare neppure la ciliegina sulla torta: tre banconote da 20 euro palesemente false in tasca.



Il controllo - Durante la perquisizione - mentre la 47enne residente a Verona è stata per lo più collaborativa - la 34enne (una nullafacente pregiudicata genovese) ha tentato la fuga per sottrarsi all'arresto, arrivando addirittura a spintonare i militari. Immediatamente bloccata, la donna è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e introduzione nello Stato di monete falsificate. Diversa sorte è toccata alla sua complice, deferita in stato di libertà.



La 34enne si trova ora nel carcere di Pontedecimo, mentre la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati.