Genova - Hanno tentato di rubare dentro un’automobile parcheggiata ma sono stati sorpresi e arrestati: i protagonisti della vicenda sono due uomini di 18 e 51 anni. L’episodio si è verificato la scorsa notte in via Bottego.



Scoperta - Un residente della zona si è accorto della presenza dei due quando ha sentito dei rumori provenire dalla strada: il 18enne e il 51enne con un ombrellone stavano cercando di sfondare il finestrino di un veicolo in sosta.



Materiale - Sul posto è giunta la polizia che ha bloccato la coppia: in tasca sono stati trovati arnesi utilizzati per forzare le auto. Il proprietario del mezzo danneggiato ha sporto denuncia mentre i due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato.