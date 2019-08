Genova - Resta in prognosi riservata il ragazzino francese di 12 anni che ieri è stato ricoverato al Gaslini dopo essere stato colpito in faccia da un cassonetto che ha colpito la tenda in cui dormiva con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi, lanciato probabilmente dalla scogliera soprastante.



La situazione - Il 12enne – al momento ancora ricoverato in terapia intensiva per monitorare l'evoluzione neurologica dei danni causati dal violento impatto – pare aver subito un grave trauma cranio facciale. Si attendono aggiornamenti.