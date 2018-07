Lavoratori degli appalti in sciopero: presidio alla stazione di Principe

«Da settembre in Liguria a rischio 100 posti di lavoro»

Genova - Sciopero questa mattina da parte dei lavoratori degli appalti ferroviari. I dipendenti, durante un presidio alla stazione di Genova Piazza Principe hanno spiegato i motivi della protesta.



Appalti - «Abbiamo deciso di scioperare perché il nostro settore – hanno spiegato in un volantino i lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali – è colpito da una grave crisi che rischia di determinare il licenziamento di circa duemila persone a livello nazionale, di cui circa un centinaio in Liguria, a seguito della riduzione delle attività e dei ribassi applicati nelle gare di appalto. Le società del Gruppo Fsi che hanno le gare per affidare i servizi accettano ribassi di gare eccessivi per risparmiare senza tenere conto delle ricadute occupazionali».



Licenziamenti - «Gli ammortizzatori sociali che hanno sostenuto gli esuberi – hanno proseguito – non permettono di fornire un’alternativa ai licenziamenti perché le leggi in vigore, nel nostro caso, stabiliscono la fine dei contratti di solidarietà a settembre 2018. I ribassi sono sinonimo di decadimento delle pulizie e delle tutele di lavoratrici e lavoratori».