Nella notte tra il 22 e il 23 maggio

Genova - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Savona e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di pavimentazione.



In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Arenzano o, per i soli veicoli leggeri, di Genova Pegli.