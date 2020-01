Genova - Sulla A10 Genova-Savona, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 gennaio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova Pra', in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Savona.



In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione autostradale di Genova Aeroporto o, solo per i veicoli leggeri, alla stazione di Genova Pegli.