Lavori in via Canepa, la modifica alla circolazione dei bus

Genova - A seguito di lavori di riqualificazione in viale Canepa, venerdì 4 maggio le linee 128/, 170, 172, 172/ e 653 modificheranno il servizio con le modalità di seguito indicate.

- Linea 128/

La partenza delle ore 22.15 dagli Erzelli non raggiungerà il capolinea di piazza Baracca ma quello provvisorio di via Travi, dove effettuerà la partenza delle 22.35 per Panigaro.



- Linea 170

La partenza delle ore 20.46 da Virgo Potens non raggiungerà il capolinea di piazza Baracca ma quello provvisorio di via Travi, dove effettuerà la partenza delle 21.12 per Panigaro.



- Linee 172 e 172/

Le linee 172 e 172/ modificheranno il percorso, dalle ore 21.15 a fine servizio, come di seguito indicato: direzione piazza Baracca: i bus, giunti in via Chiaravagna, altezza piazza Arrivabene, proseguiranno per via Chiaravagna, via Giotto, via Manara, via Hermada, via Puccini, via Travi dove effettueranno capolinea; direzione Panigaro: i bus, in partenza dal capolinea di via Travi, proseguiranno per via Menotti, via Manara, via Siffredi, via Giotto, via Borzoli, via Da Bissone dove riprenderanno regolare percorso.

- Linea 653



La linea 653, dalle ore 21.15 a fine servizio, sarà limitata a via Travi senza raggiungere piazza Consigliere e modificherà il percorso come di seguito indicato: direzione piazza Pallavicini: i bus, in partenza dal capolinea di via Travi, proseguiranno per via Menotti dove riprenderanno regolare percorso; direzione via Travi: percorso regolare.