Lavori nel Nodo di Genova: cancellazione treni sulla linea Acqui Terme e sostituzione con bus

Genova - Dal pomeriggio di sabato 29 e per l’intera giornata di domenica 30 giugno 2019, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova e nella tratta Prasco-Cremolino - Visone, sulla linea Genova/Ovada/Acqui Terme la circolazione dei treni subirà le seguenti variazioni:

sabato 29, dopo il passaggio del R 6063 (Acqui T. p.12.17 / Ge. Brignole a. 13.49) e del R 6058 (Ge. Brignole p. 11.12 / Acqui T. a. 12.39), e per tutta la giornata di domenica 30, tutti i treni previsti da Orario Ufficiale saranno cancellati;



Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri P., Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele saranno raggiungibili con mezzi AMT o ATP; nelle restanti località il servizio sarà garantito da BUS SOSTITUTIVI



L’orario di partenza e arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico; i bus non effettuano trasporto di bici a seguito del viaggiatore. Tutti i sistemi di informazione e vendita di Trenitalia S.p.A. sono aggiornati con la nuova offerta oraria. Informazioni: uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, www.trenitalia.com, www.fsnews.it.



PUNTI DI FERMATA BUS SOSTITUTIVI: ACQUI TERME: Movicentro; VISONE: Centro fermate linee locali; PRASCO-CREMOLINO: Prasco, bivio stazione FS; MOLARE: bivio stazione FS; OVADA: Piazzale stazione F.S.; ROSSIGLIONE: bivio F.S. fermata A.T.P.; CAMPO LIGURE: Stazione F.S. fermata A.T.P.; MASONE: bivio casello A26; GENOVA CORNIGLIANO: direz. Genova: Fermata AMT Via Cornigliano angolo Via Bertolotti; direz. Acqui T.: Fermata AMT Via Cornigliano fronte Piazza Conti; GENOVA SAMPIERDARENA: direz. Acqui T.: P.za Montano – Fermata A.T.P.; direz. Genova: Via Cantore 50 – Fermata A.M.T.; GENOVA P. PRINCIPE: Piazza Acquaverde - Fronte stazione F.S.; GENOVA BRIGNOLE: P.za Verdi - Fronte stazione F.S.