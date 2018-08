Lavori sulla A10, code e disagi nel Ponente cittadino

Genova - A causa dei lavori alle barriere acustiche, dalle 6.00 alle 22.00 dell'8 e del 9 agosto Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura dell'A10 all'altezza dell'uscita di Genova Aeroporto, rimasta pertanto chiusa. Per coloro che arrivano da Ventimiglia vige, pertanto, l'obbligo di uscita di Genova Pra', mentre l'entrata da prediligere per chi viaggia in direzione Genova è quella di Genova Ovest.



I lavori - Con il traffico tipico di questo periodo dell'anno - già di per sé causa di code e rallentamenti - la situazione non è delle migliori. Ieri notte sono stati stimati ritardi di oltre mezz'ora, ma i lavori non si limitano all'area di cui sopra. Pare, infatti, che questa settimana la A10 rimarrà chiusa - l'8, il 9 e il 10 agosto, sempre dalle 2.00 alle 6.00 - anche tra Genova Pra' e l'allacciamento con la A7.

I problemi di entità maggiore potrebbero verificarsi più che altro sulla A7 nel fine settimana, anche se già da ora i lavori sopra citati hanno causato numerosi disagi soprattutto per la deviazione dei mezzi dal tratto autostradale all'Aurelia, fortemente congestionata.