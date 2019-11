lavori sulla rete di distribuzione, a Pegli sarà sospesa l’erogazione idrica

Genova - Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione connessi alla manutenzione del cavalcavia ferroviario in via della Libertà a Pegli, il giorno lunedì 4 Novembre 2019 dalle 9 alle 16

sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova zona Pegli:



via Beato Martino da Pegli (fino al civ 5)

viale Durazzo Pallavicini

piazza Amilcare Ponchielli

via Martiri della Libertà

via Pavia

via Amerigo Vespucci (fino al civ 14)

via Marcello Prestinari

via Luca Tarigo

via Gerolamo Rovetta



In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.irenacqua.it