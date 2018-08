Genova - Per lavori urgenti e non più procrastinabili alle canalizzazioni della rete nera, da parte di IREN, e alle strutture stradali che presentano importanti ammaloramenti anche in considerazione del sostenuto traffico di autobus, in via XXV Aprile, dalle ore 8 di lunedì 20 agosto alle ore 20 di venerdì 31 agosto, è istituito il divieto di transito veicolare ad esclusione dei veicoli e dei mezzi in servizio lavorativo.