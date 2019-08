Le dieci regole per non provocare incendi

Genova - Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi non gettare mozziconi accesi nell’erba e tra le foglie secche del sottobosco, non parcheggiare l’auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300°) può appiccare il fuoco all’erba secca, non abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli appositi contenitori o portali a casa con te, non accendere fuochi nel bosco oppure accendili solo nelle apposite aree pic-nic, accendere mai un fuoco quando c’è vento.



Sanzioni - Per i trasgressori sono previste, ai termini di legge, sanzioni amministrative pecuniarie e penali.