Legge di Bilancio, i pensionati scendono in piazza: «E´ sbagliata e recessiva»

La protesta davanti alla Prefettura

Genova - Presidio questa mattina dei pensionati davanti alla Prefettura di Genova «per dire no alla Legge di bilancio sbagliata e recessiva che cancella il ripristino delle valutazioni delle pensioni»



Potere d’acquisto - «La norma contenuta nella legge di bilancio prevede infatti la revisione del sistema di indicizzazione degli assegni a partire da quelli da 1.500 euro riducendone così il potere d'acquisto – spiegano i sindacati - Con la mobilitazione si vuole denunciare con forza l'atto vessatorio contro i pensionati, che questo Governo compie intervenendo nuovamente sull'adeguamento delle pensioni all'inflazione. Diciamo basta: non si possono più usare le pensioni come il bancomat dei governi. In tre anni la manovra finanziaria sottrae 2 miliardi e mezzo dalle tasche dei pensionati, compiendo un vero e proprio furto, in particolare sulle pensioni medio basse. E' una decisione insopportabile, un clamoroso passo indietro rispetto a quanto i sindacati dei pensionati avevano concordato con il precedente Governo, e cioè il ritorno, a partire dal 1° gennaio 2019, a un meccanismo di rivalutazione in grado di tutelare il potere d'acquisto dei pensionati italiani».



Scelta - «In Liguria i pensionati colpiti dalla manovra del Governo sono 233.506, pari al 48.2% sul totale dei pensionati. Chiediamo al Governo di ritirare questa decisione sbagliata e punitiva verso una fascia di popolazione che meriterebbe di essere aiutata e sostenuta anche con una riduzione del carico fiscale, visto che sui pensionati italiani grava una tassazione doppia rispetto alla media europea», concludono.