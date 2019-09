Lei lo lascia, lui la aggredisce e la deruba: arrestato

Genova - Una ragazza che cerca di lasciare il fidanzato, lui che reagisce male e prima la minaccia, poi arriva addirittura a picchiarla e derubarla: una relazione finita decisamente peggio del previsto.



L'arresto - L'aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio in via del Lagaccio, dove una ragazza è stata minacciata, picchiata e derubata da quello che fino a pochi minuti prima era solo il fidanzato che avrebbe voluto lasciare. Fortunatamente - una volta accortasi della brutta piega che stava prendendo quella situazione - la donna è riuscita a chiudersi in bagno e a chiamare la Polizia che, una volta sul posto, ha bloccato il violento ancora sulle scale con in mano il borsello della (ormai ex) fidanzata.

Lei è finita in ospedale con sette giorni di prognosi, mentre per lui sono scattate le manette.