Genova - I lavoratori Giugiaro quest'oggi hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Comune di Genova. Un unico obiettivo: chiedere al sindaco Marco Bucci di tentare una mediazione con l'azienda e salvare così il posto a 32 lavoratori.



Le richieste - La direzione di Giugiaro qualche giorno fa ha annunciato il trasferimento di parte dell’attività a Verona, in uno spazio industriale risultato più consono alle esigenze produttive: dal momento che, però, parte dell’attività sarebbe dovuta restare a Genova,nel momento in cui i 32 lavoratori rimasti sono stati investiti dalla procedura di licenziamento collettivo è iniziata la mobilitazione. «L'assessore allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci e il sindaco si sono presi l'impegno di incontrare l'azienda e cercare di mediare per salvare il posto dei 32 dipendenti genovesi» ha spiegato Ivano Mortola - funzionario della Fiom CGIL Genova - ai nostri microfoni. «Siamo ottimisti, poi è chiaro che ci sono difficoltà» continua Mortola: «venerdì prossimo avremo un ulteriore incontro con l'azienda e siamo intenzionati a fare di tutto per far loro cambiare idea».