Liguria Pride 2019: ancora nessuna conferma ufficiale, ma Bucci potrebbe salutare il corteo

Genova - Questo pomeriggio il sindaco di Genova Marco Bucci potrebbe salutare il corteo del Liguria Pride.



La notizia - Si tratta di un'indiscrezione al momento ancora non confermata dal Comune, ma pare che il Primo cittadino potrebbe arrivare o proprio in via San Benedetto poco prima della partenza del corteo (prevista intorno alle 16) o addirittura raggiungere la manifestazione lungo il percorso. Dopo aver negato il patrocinio al Liguria Pride 2018, dopo l'istituzione del Registro delle famiglie e, infine, dopo la scelta degli organizzatori del Pride di non chiedere alcun sostegno al Comune per l'edizione di quest'anno, se fosse vera questa indiscrezione allora forse si potrebbe anche pensare che Bucci, con questo gesto, intenda più che altro dimostrare ancora una volta di essere il Sindaco di tutti. Non è escluso, comunque, che l'eventuale visita possa essere pacificamente contestata, come previsto dal vademecum distribuito ieri dal Cordinamento Liguria Rainbow