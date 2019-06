Liguria Pride 2019, l´arcobaleno torna in città al suono di #Genovabetterthanthis

Genova - È in programma per il prossimo martedì 4 giugno la presentazione del Liguria Pride 2019 nella sede del Coordinamento Rainbow Liguria, in via Mascherona. E quest'anno - a 50 anni dal primo Pride di New York - anche l'hashtag sarà inconfondibile: #Genovabetterthanthis.



La manifestazione - Durante la presentazione, il Comitato promotore illustrerà il percorso della Parata, il senso della campagna di questa edizione - organizzata esattamente 50 anni dopo il primo Pride di New York - e tutti gli eventi della prima edizione del Liguria Pride Village, con 8 giorni e 67 eventi rivolti a tutta la cittadinanza. Un appuntamento ricco, culturale, ludico e sociale, con mostre, concerti, giochi, teatro, intrattenimento e libri che animeranno il primo Village: si tratterà di un villaggio colorato nella città per dare corpo alle parole del Liguria Pride 2019: comunità, identità, libertà e bellezza.

In questo Pride Month 2019 Genova si tingerà di colori arcobaleno per dare vita a un festival di livello nazionale, durante il quale - il prossimo 15 giugno - prenderà vita anche una Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza: la partenza sarà da via San Benedetto e l'arrivo in piazza De Ferrari, il tutto all’insegna della accoglienza, della solidarietà e della difesa dei diritti acquisiti.



Potete trovare tutti i riferimenti per aderire, contribuire e sostenere il Liguria ColorataPRIDE sul sito del Liguria Pride 2019 e su quello delle mostre.