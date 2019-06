Genova - Come previsto, il corteo del Liguria Pride 2019 è partito da via San Benedetto intorno alle 16.30 e si dirige - lento e coloratissimo - verso piazza De Ferrari, sua destinazione finale.



Aggiornamento delle 18.45 - Il corteo di Liguria Pride 2019 è appena arrivato in piazza De Ferrari: il cuore di Genova si ritrova gremito da migliaia e migliaia di persone con coloratissimi striscioni, drappi, bandiere e gadget di vario genere. Circa mezz'ora prima, i manifestanti hanno invaso via XX Settembre, per arrivare poi nella piazza centrale di Genova portando con sé musica e colori e intonando canzoni come "Sarà perché ti amo" e "Com'è bello far l'amore" fino a sgolarsi.



Aggiornamento delle 18.30 - Intorno alle 18.30 - e quindi con circa un'ora di anticipo rispetto alla tabella di marcia - il coloratissimo corteo del Liguria Pride ha invaso via XX Settembre e si dirige verso la sua destinazione finale: piazza De Ferrari



Aggiornamento delle 17.30 - Il corteo ha appena passato piazza Portello e sta uscendo dalla Galleria Nino Bixio per immettersi, poi, in piazza Corvetto. Nonostante alcuni intoppi iniziali - primo fra tutti l'auto della Polizia Locale che per qualche minuto ha bloccato il camion di Liguria Pride, causando un lieve ritardo alla partenza - il corteo procede omogeneo, colorato e pacifico, portando musica e allegria per le vie del centro cittadino.



Aggiornamento delle 16.30 - A breve la manifestazione raggiungerà via Balbi, dunque prenderà piazza della Nunziata per poi imboccare - nell'ordine - piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e via XX Settembre. L'arrivo in De Ferrari è previsto per le 19.30 circa: a ciò seguirà - dalle 20 in poi - un aperitivo post-Pride ai giardini Luzzati.

Come preannunciato, alla partenza del corteo era presente anche il Primo cittadino genovese Marco Bucci, «felice di essere il Sindaco di tutti», ben accolto da molti ma verso cui non sono state risparmiate neppure alcune critiche.