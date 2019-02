Linea dei Giovi, fino al 18 marzo modifiche alla circolazione dei treni

Genova - Fino alle 6.00 del 18 marzo, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le Stazioni di Busalla e Genova Pontedecimo, verranno adottati i seguenti provvedimenti. I treni Regionali della relazione Genova/Arquata S./Novi L. (Via Busalla) subiranno variazioni d’orario, di fermata e/o limitazioni di percorso; in particolare: gli orari di partenza dei treni potranno essere anticipati o posticipati; nessun treno effettuerà fermata a Pietribissara e Rigoroso dove il servizio sarà garantito da Bus sostitutivi; nei giorni di sabato e domenica, i treni avranno origine/termine corsa a Genova Pontedecimo; il servizio tra Genova Pontedecimo e Arquata S./Novi L. sarà effettuato con Bus sostitutivi.



Fermate - I treni Regionali della relazione Genova – Busalla non fermeranno a Piano Orizzontale dove il servizio sarà integrato da Bus sostitutivi. Non sono previste variazioni ai treni della relazione Genova – Arquata S. – Milano/Torino/Emilia Romagna (che percorrono la Via Diretta/Mignanego). Dal 18 marzo l’offerta sarà ripristinata completamente ad eccezione del treno R 21133 che sarà rieffettuato a partire dal 19 marzo.