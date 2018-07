Linea Genova - La Spezia, Rfi: «Massimo impegno per garantire il servizio regolare»

Genova - Rete Ferroviaria Italiana precisa che i lavori avviati nella galleria San Martino lo scorso primo luglio hanno reso indisponibile uno dei due binari tra Genova Brignole e Genova Quarto. In conseguenza di questo, RFI, in accordo con la Regione Liguria e con le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci, ha riprogrammato l'offerta ferroviaria.



Viaggi - La nuova offerta è stata pianificata con l'obiettivo di garantire la disponibilità della maggiore offerta ferroviaria possibile visto l'elevato numero di viaggiatori che si muovono sulla linea Genova-Sestri Levante-La Spezia. Questo anche in virtù del fatto che le caratteristiche morfologiche e stradali della tratta non hanno reso percorribile la soluzione -inizialmente ipotizzata da Trenitalia- di sostituire una parte dei collegamenti ferroviari con un servizio bus.



Offerta - RFI e Trenitalia «garantiranno il massimo impegno per migliorare la regolarità dell'offerta, facendo in modo che eventuali problematiche - anche esterne al Gruppo FS Italiane - abbiano le minori ripercussioni possibili ed eventualmente proponendo alla Regione Liguria azioni mitigative che, incidendo sulla quantità dei collegamenti, possano garantire nel complesso migliori prestazioni».