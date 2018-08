Linea Genova - La Spezia: via sei treni

Da lunedì 6 agosto a venerdì 31 agosto

Genova - Modifiche all'offerta di trasporto ferroviario tra Genova Brignole e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia. Da lunedì 6 a venerdì 31 agosto saranno cancellate tre coppie di treni regionali dal lunedì al venerdì tra Genova Brignole e Sestri Levante.



Traffico - Il provvedimento, già condiviso con Regione Liguria e Associazioni pendolari, è necessario per consentire una maggiore regolarità di circolazione sulla linea Genova-Sestri Levante-La Spezia che, in particolare durante la fascia oraria pomeridiana, non sta mostrando performance soddisfacenti. Le caratteristiche morfologiche e stradali della zona non hanno reso percorribile la soluzione alternativa di sostituire una parte dei treni ferroviari con servizio bus. «Ricordiamo che sulla linea Genova- Sestri Levante- La Spezia sono in corso interventi infrastrutturali nella galleria San Martino che termineranno domenica 2 settembre ed hanno reso indisponibile uno dei due binari tra Genova Brignole e Genova Quarto».